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Haberler Galeri LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS taban tavan puanları açıklandı mı? Ortaokulu bitiren öğrencilerin, hangi liseye gideceğini belirleyen Liselere Giriş Sınavı (LGS) 5 Haziranda gerçekleştirildi. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. Bu gelişmelerle en çok merak edilenlerden biri de LGS puanları oldu. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:08
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LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban tavan puanları açıklandı mı?

LGS baraj puanı ve taban puanları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS'nin tamamlanmasınını ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde taban puanları araştırmaya başladı. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban tavan puanları açıklandı mı?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban tavan puanları açıklandı mı?

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

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LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban tavan puanları açıklandı mı?

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban tavan puanları açıklandı mı?

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.