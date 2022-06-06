06 Haziran 2022, Pazartesi
LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
LGS taban tavan puanları açıklandı mı? Ortaokulu bitiren öğrencilerin, hangi liseye gideceğini belirleyen Liselere Giriş Sınavı (LGS) 5 Haziranda gerçekleştirildi. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. Bu gelişmelerle en çok merak edilenlerden biri de LGS puanları oldu. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:08
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