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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında çalışmalar tamamlandı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından ek göstergenin detayları açıklanacak. Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge ile ilgili detayları Başkan Erdoğan duyuracak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:48
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin içerdiği düzenleme tamamlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından detayları açıklayacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 6 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının en önemli başlığı ise Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde işaretini verdiği Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik düzenlenmesi an meselesi olan harekat olacak. Ayrıca 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları paylaşılacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

İŞTE 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASININ DETAYLARI

Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" demişti.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.