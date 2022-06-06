Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler kapsamında çalışmalar tamamlandı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından ek göstergenin detayları açıklanacak. Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge ile ilgili detayları Başkan Erdoğan duyuracak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...