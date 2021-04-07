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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde Mehmetçik, eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor. Asker, terör örgütünün bölgeye yönelik düzenlemeyi planladığı saldırıları önlemek için kritik bölgelerde oluşturulan yol kontrol noktalarında da tüm araçları didik didik arıyor. Bomba arama köpeği kullanılarak yapılan aramalar ile teröristlerin saldırıları önlenerek, Resulayn'da huzurun bozulması engelleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:10
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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu 2019 yılı Ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ile Resulayn'ı terör örgütlerinden arındırdı.

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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil, yeniden Tel Abyad ve Resulayn'a döndü. Terör örgütü ise son dönemde Tel Abyad ve Resulayn'a yönelik bombalı araçlarla saldırılar düzenlemeye başladı.

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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

Saldırıların önlenmesi için TSK ve SMO askerleri, her iki kentin giriş noktalarında yoğun önlem alarak, teröristlere engel olmaya başladı.

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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

KRİTİK BÖLGELERE KONTROL NOKTALARI KURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Resulayn ve Tel Abyad'daki kritik bölgelere yol kontrol noktaları oluşturuldu.

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Suriye’de askerin eli tetikte! Teröristlere göz açtırılmıyor

Beton bariyerler ile oluşturulan zırhlı araçların konuşlandırıldığı kontrol noktalarında eli tetikte görev yapan askerler, gelen araçları didik didik arıyor.