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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs ile ilgili çarpıcı detay! İşte vakaların ortak yönü Koronavirüs ile ilgili çarpıcı detay! İşte vakaların ortak yönü Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıklandı. Koronavirüsteki vaka sayısı tırmanışı ve risk haritasındaki olumsuzluklar devam ederken, günlük vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Koronavirüs vakalarının yüzde 90'ının ortak özelliği de ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 07.04.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 08:00
Koronavirüs vaka artışı bir haftada yüzde 73 artış ile Türkiye'de ilk 5 il arasına giren Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'ını çalışan kesimin oluşturduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırklareli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Taner Pehlivan, "Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu. Vakaların yüzde 60-70'ini 20 ile 40 yaş arasındakiler oluşturuyor" dedi.
'ARTIŞ HAREKETLİLİKTEN'
Sağlık Bakanlığı'nın son dakika açıklaması ve koronavirüs risk haritasında, Kırklareli vaka artış oranında ilk 5 il arasına girdi. Vaka sayısı her 100 bin kişide 298.28'den 518.23'e yükselen kentte artış oranı yüzde 73 oldu.
Kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesi HES uygulamasında kırmızı renge büründü. Kentte vaka artışlarının önlenmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Valilik ve belediye vatandaşları sık sık ev ziyaretlerinden uzak durmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.