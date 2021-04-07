Koronavirüs ile ilgili çarpıcı detay! İşte vakaların ortak yönü

Kırklareli Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Taner Pehlivan, "Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu. Vakaların yüzde 60-70'ini 20 ile 40 yaş arasındakiler oluşturuyor" dedi.