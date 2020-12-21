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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?
27. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Polis Akademisi tarafından yayımlanan yeni duyuru ile POMEM başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. 27. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam 8.000 polis adayı alınacak. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? İşte polis alımı hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:19
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