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Haberler Galeri Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

27. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Polis Akademisi tarafından yayımlanan yeni duyuru ile POMEM başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. 27. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam 8.000 polis adayı alınacak. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? İşte polis alımı hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:19
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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

27. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilecek polis alımları için son viraja girildi. Bugün sona ermesi beklenen başvuruların süresi uzatıldı. Polis olabilme hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği soruların yanıtını haberimizde derledik. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Daha önce 8-21 Aralık olarak duyurulan başvuruların süresi uzatıldı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00'a kadar yapılabilecek. Sınav ücreti ise 24 Aralık saat 17.00'a kadar yatırılabilecek.

Adaylar başvurularını, https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLİR? 27. DÖNEM POMEM PUAN TÜRÜ...

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Sınav takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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Süreç tamamlanıyor! 27. Dönem POMEM başvuru son gün ne zaman? 8 bin polis alımı başvuru nasıl yapılır?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)