İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre, 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımının başvuruları 19 Eylül – 02 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yapan adayların heyecanla beklediği sınav tarihi belli oldu. Şimdi ise gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki 2020 1. dönem bekçi alımı sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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