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Haberler Galeri İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

Bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Polis Akademisi tarafından yayımlanan ilana göre, 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımının başvuruları 19 Eylül – 02 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yapan adayların heyecanla beklediği sınav tarihi belli oldu. Şimdi ise gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki 2020 1. dönem bekçi alımı sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 11:56
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İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

Son dakika... Bekçilik sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adayların heyecanla beklediği sınav tarihi belli oldu. Yayımlanan ilanla birlikte bekçilik sınavına dair tüm detaylar duyuruldu. Söz konusu alıma ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 1. dönem bekçilik sınav giriş belgesi 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2020 1. dönem bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak. Adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20
Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15
Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20
GENEL TOPLAM: 100

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İstanbul'a 400 bekçi alınacak! PA 2020 bekçi alımı sınav duyurusu yayımlandı! Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.