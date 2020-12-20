Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim sisteminde derslerini görmeye devam ediyor. Okullarda kademeli eğitim başlamış ancak vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından yeniden uzaktan eğitime geçiş yapıldı. Yüz yüze eğitime başlama tarihi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...