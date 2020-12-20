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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise... MEB duyurdu! Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklamaya göre, Uzaktan eğitim süresi, ara tatil tarihi ve sınavlar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. "Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? " sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 21:20
Okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim sisteminde derslerini görmeye devam ediyor. Okullarda kademeli eğitim başlamış ancak vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından yeniden uzaktan eğitime geçiş yapıldı. Yüz yüze eğitime başlama tarihi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, okullar ne zaman, 4 Ocak'ta mı açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR AÇILACAK MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada salgının seyri nedeniyle 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği anımsatılarak, bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirileceği ifade edildi.
KARNELER VERİLECEK Mİ?
Ayrıca 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımlarının eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin de ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
"2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelgede 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.