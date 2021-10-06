06 Ekim 2021, Çarşamba
Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı gelecek son dakika ilan açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı yönündeki açıklamalar sonrasında hangi illerde alım yapılacağı merak ediliyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelecek. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.10.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 17:53
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