Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak için açıklamaları yakından takip eden adaylar, gözlerini EGM ve Polis Akademisi'ne çevirdi. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçi alımı için açıklamalar bekleniyor. Diğer yandan alımların hangi illere yapılacağı ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?