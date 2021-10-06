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Haberler Galeri Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı gelecek son dakika ilan açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı yönündeki açıklamalar sonrasında hangi illerde alım yapılacağı merak ediliyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelecek. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 17:53
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Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak için açıklamaları yakından takip eden adaylar, gözlerini EGM ve Polis Akademisi'ne çevirdi. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde bekçi alımı için açıklamalar bekleniyor. Diğer yandan alımların hangi illere yapılacağı ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2021 NE ZAMAN OLACAK?

10 bin bekçi alımına yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Diğer yandan 2021 yılı bekçi alımları için ilanın Ekim ayı içerisinde yayımlanacağı konuşuluyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),