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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar
Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin 20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başladı. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleri ve kontenjan listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? 2021 öğretmen atama başvuru şartları nedir? İşte kontenjan ve taban puanlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 15:52
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