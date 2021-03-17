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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin 20 bin öğretmen ataması için başvuru süreci başladı. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleri ve kontenjan listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? 2021 öğretmen atama başvuru şartları nedir? İşte kontenjan ve taban puanlar...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 15:52
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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru süreci devam ediyor. 2021 yılında yapılacak 20 bin öğretmen ataması ile ilgili ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru işlemlerine çevrildi. Birçok kadroya yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? 2021 öğretmen atama başvuru şartları nedir? İşte kontenjan ve taban puanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart'ta sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr"adresinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

KPSS PUAN TÜRÜ NASIL OLACAK?

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

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Süreç başladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 kontenjanlar ve taban puanlar

3.Mezun olunan yükseköğretim programının,öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4.Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

NOT: 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.