'OLUP BİTENİ TELEVİZYONDAN İZLEDİM'

Duruşmada dinlenen tanıklardan E.G.T., "Sanıklardan Havva Palu benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümü ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi. Tanık E. V. ise, "Benim soyadım Tahnal'dı. Ancak daha sonra V. olarak değiştirdim. Sanıklardan Havva benim teyzem olur. Dava konusu edilen Meryem Tahnal'ın ölümüne dair doğrudan bir bilgim yoktur. Olup bitenleri televizyon programlarından izledim" dedi