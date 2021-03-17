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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturma... Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturma...
Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çanakkale şehitleri anısına hatıra, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106 yıl dönümü ve Şehit Anma Günü yaklaşırken hatıra künyesi oluşturmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturma...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 16:06
18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturmanın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan etkinlik sonrasında Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm deyayları haberimizde derledik. İşte, Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturma...
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KOLYESİ OLUŞTURMA EKRANI!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.