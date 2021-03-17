18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturmanın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan etkinlik sonrasında Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm deyayları haberimizde derledik. İşte, Çanakkale şehitleri hatıra künyesi nasıl oluşturulur? 18martetkinlikleri.com hatıra künyesi oluşturma...