Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

"Süper hücre nedir, neden oluşur?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Süper hücre fırtınası Kilis'i esir aldı. Sosyal medyadan paylaşılan korkutan görüntülerde ceviz büyüklüğünde dolunun yağdığı görüldü. Süper hücre fırtınası eylül ve ekim aylarında geçtiğimiz senelerde İstanbul ve çevresini de süper hücre ciddi şekilde etkilemişti. Yaşanan fırtınanın ardından Süper hücrenin neden oluştuğu merak konusu oluyor. İşte, merak edilenler...