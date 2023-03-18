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Haberler Galeri Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

"Süper hücre nedir, neden oluşur?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Süper hücre fırtınası Kilis'i esir aldı. Sosyal medyadan paylaşılan korkutan görüntülerde ceviz büyüklüğünde dolunun yağdığı görüldü. Süper hücre fırtınası eylül ve ekim aylarında geçtiğimiz senelerde İstanbul ve çevresini de süper hücre ciddi şekilde etkilemişti. Yaşanan fırtınanın ardından Süper hücrenin neden oluştuğu merak konusu oluyor. İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 16:11
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Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

Süper hücre fırtınası nadir görülen doğa olayları arasında.Kilis'i etkisi altına alan Süper hücre fırtasının ne demek olduğu ve nasıl oluştuğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sel felaketinin etkili olduğu deprem bölgesi Kilis'te dün gece saatlerinde şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, dolu, fırtına, yağmur aynı anda etkili oldu. Peki, Süper hücre nedir? İşte, oluşma nedenleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

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Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

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Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

Süper hücre "Az Yağışlı" (Low-precipitation: LP), "Klasik" (Classic), "Bol Yağışlı" (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

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Süper hücre nedir, neden oluşur? Süper hücre fırtınası neden ortaya çıkar, tehlikeli midir?

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NASIL OLUŞUR?

Atmosferin üst seviyelerinde, rüzgar yön değişiminin şiddetine bağlı olarak aşırı termodinamik kararsızlık meydana gelir. Bu durumdan dolayı dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde supercell ya da süper hücre adı verilen olay meydana gelir.