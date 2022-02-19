19 Şubat 2022, Cumartesi
Sultangazi'de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin
İstanbul Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" diyerek isyan etti.
Giriş Tarihi: 19.02.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 12:44
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