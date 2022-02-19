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Sultangazi'de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

İstanbul Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 12:44
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Sultangazi’de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı.

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Sultangazi’de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

Koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildi.

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Sultangazi’de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

Oluşturulan setle bir rögardan taşan mavi su yaklaşık 20 metre akarak bir başka rögara dökülmesi sağlandı.

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Sultangazi’de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri ise durumdan tedirgin olduklarını dile getirdi. Akan mavi suyun kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

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Sultangazi’de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

Abdullah Aydın, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" dedi.