Sultangazi'de rögardan mavi su taştı! Mahalleli tedirgin

İstanbul Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun önüne topraktan set çekilerek başka bir rögara akması sağlanırken, mahalleli duruma çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "Tedirgin oluyoruz, pislik sonuçta. Çevrede tekstil firmaları var oralardan geliyor olabilir" diyerek isyan etti.