19 Şubat 2022, Cumartesi
Bilecik Belediyesindeki rüşvet skandalı CHP'ye havlu attırdı! Semih Şahin ihraç istemiyle disipline sevk edildi!
Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalları CHP'ye havlu attırdı. 200 Bin dolarlık rüşvet operasyonu ile Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline gelen Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin iddiaya göre genel merkeze çağrıldı ve istifası istendi. Ancak Semih Şahin istifa etmeyince ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.02.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 09:50
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