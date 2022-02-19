19 Şubat 2022, Cumartesi
22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı için bekleyiş sona erdi. 2022 yılında yapılacak memur alımı için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Başvuru ilanının yayımlanmasının ardından kadro dağılımı ve tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 13:32
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