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Haberler Galeri 22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı için bekleyiş sona erdi. 2022 yılında yapılacak memur alımı için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Başvuru ilanının yayımlanmasının ardından kadro dağılımı ve tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 13:32
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22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli "Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı" kadrosuna personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, 23 Şubat - 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

* Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

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22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

* ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.

* 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

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22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler.

Kadro dağılımı görseldeki gibidir...