Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...

Şubat tatili ne zaman? 2023 yılı ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili, birinci dönem karnelerinin dağıtılmasının ardından başlayacak. Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği yarıyıl tatilinde takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? İşte tüm detaylar...