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Haberler Galeri Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...

Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri tatil için hazırlıklara başladı. Birinci dönem sınavlarının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Milyonlarca öğrenci için şimdiden 15 karne tatili heyecanı başladı. Peki, Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 15:30
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Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili sömestr ayın kaçında? MEB takvimi...

Şubat tatili ne zaman? 2023 yılı ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili, birinci dönem karnelerinin dağıtılmasının ardından başlayacak. Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği yarıyıl tatilinde takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili sömestr ayın kaçında? MEB takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili bu yıl ocak ayında başlayacak. MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili sömestr ayın kaçında? MEB takvimi...

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

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Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili sömestr ayın kaçında? MEB takvimi...

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

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Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili sömestr ayın kaçında? MEB takvimi...

ÜCRETSİZ KURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili için başvurularını 9 Ocak'ta başlatacakları ücretsiz kurslara öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları illerde katılabileceklerini bildirdi.