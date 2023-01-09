HaberlerGaleriŞubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? MEB takvimi...
Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri tatil için hazırlıklara başladı. Birinci dönem sınavlarının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Milyonlarca öğrenci için şimdiden 15 karne tatili heyecanı başladı. Peki, Şubat tatili ne zaman başlıyor? 2023 15 karne tatili hangi tarihlerde? Yarıyıl tatili (sömestr) ayın kaçında? İşte cevaplar...