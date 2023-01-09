e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile bedelli er olarak silahaltına alınacak adayların celp ve sevk tarihleri belli oldu. Şimdi ise sıra askerlik yerlerinin ve adayların askere gidecekleri tarihin açıklanmasında. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...