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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ile askerlik yerlerinin erişime açılacağı tarih duyuruldu. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:56
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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile bedelli er olarak silahaltına alınacak adayların celp ve sevk tarihleri belli oldu. Şimdi ise sıra askerlik yerlerinin ve adayların askere gidecekleri tarihin açıklanmasında. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

(E-DEVLET) BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

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e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri

MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR

2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.