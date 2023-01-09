HaberlerGalerie-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri
e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri
2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ile askerlik yerlerinin erişime açılacağı tarih duyuruldu. Peki, e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...