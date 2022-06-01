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Haberler Galeri YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. YKS TYT AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte 2022 YKS ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:14
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YKS’ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS'ye nerede gireceğim? YKS sınav giriş yerleri heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, YKS sınav giriş belgelerinin bugün erişime açıldığı bildirildi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin sınav heyecanı daha da arttı. Peki, YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte YKS sınav yerleri sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS’ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

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YKS’ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS NE ZAMAN?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS’ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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YKS’ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.