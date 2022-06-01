YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir?

YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. YKS TYT AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS'ye nerede gireceğim? 2022 YKS TYT AYT sınavına hangi okulda gireceğim? Üniversite sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte 2022 YKS ile ilgili merak edilenler...