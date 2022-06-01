01 Haziran 2022, Çarşamba
MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?
Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Bu yıl ilk defa uygulanacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. 2022 uzman ve başöğretmenlik ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEBBİS giriş ile uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:00
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