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Haberler Galeri MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Bu yıl ilk defa uygulanacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. 2022 uzman ve başöğretmenlik ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEBBİS giriş ile uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:00
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MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bugünden itibaren uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuru yapabilecekler. Başvuru süresi, şartları ve başvuru aşamasına ilişkin merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEBBİS giriş ile uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Eğitim programına başvurular MEBBİS üzerinden yapılacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

BAŞÖĞRETMENLİK MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI TABLOSU

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MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıylauzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

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MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

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MEBBİS giriş: Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2022 uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları nelerdir?

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,