11 Temmuz 2023, Salı
SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
"Srebrenitsa soykırımı nedir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan olan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde birçok kişi konuya ilişkin detayları araştırıyor. 28 yıl önce Sırp Ratko Mladic komutasındaki ağır silahlı askerler, Bosnalı binlerce insanı çocuk, genç, yaşlı kadın demeden katletti. Peki, Srebrenitsa nerede? Srebrenitsa'da ne oldu? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:16
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