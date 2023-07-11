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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?

"Srebrenitsa soykırımı nedir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Avrupa'nın tanık olduğu en büyük katliamlardan olan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde birçok kişi konuya ilişkin detayları araştırıyor. 28 yıl önce Sırp Ratko Mladic komutasındaki ağır silahlı askerler, Bosnalı binlerce insanı çocuk, genç, yaşlı kadın demeden katletti. Peki, Srebrenitsa nerede? Srebrenitsa'da ne oldu? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:16
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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

"Srebrenitsa soykırımı nedir, ne yaşandı?" sorusu günün araştırılan konuları arasında. Srebrenitsa Katliamı olarak bilinen diğer adıyla Bosna Katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen en korkunç katliamlardan biri olarak anılır. Peki, Srebrenitsa katliamı ne zaman, nerede oldu? İşte, Srebrenitse soykırımı hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

Srebrenitsa katliamının bugün 28. yıl dönümü... Bosna Hersek'in doğusunda yer alan o zaman Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesine rağmen Sırp Ratko Mladic komutasındaki ağır silahlı askerler Bosnalı binlerce insanı çocuk, genç, yaşlı kadın demeden katletti.

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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

Avrupa ülkelerinin seyrettiği katliam Avrupa'nın göbeğinde tam 5 gün sürdü. 8 binden fazla masum insan katledildi. İnsan hakları savunucusu olduğunu her platformda dile getiren ve insan hakları konusunda konuşmaktan bir an olsun geri durmayan Avrupa bundan 28 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşananları sadece izledi.

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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

SREBRENİTSA NEREDE?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır.

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SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir.