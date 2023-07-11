SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa’da ne oldu?

"Srebrenitsa soykırımı nedir, ne yaşandı?" sorusu günün araştırılan konuları arasında. Srebrenitsa Katliamı olarak bilinen diğer adıyla Bosna Katliamı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen en korkunç katliamlardan biri olarak anılır. Peki, Srebrenitsa katliamı ne zaman, nerede oldu? İşte, Srebrenitse soykırımı hakkında tüm detaylar...