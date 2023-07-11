11 Temmuz 2023, Salı
Başkan Erdoğan'ın AB çıkışının arkasında ne var? Her türlü yaptırımı...
Başkan Erdoğan Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne gitmeden önce yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye Avrupa Birliği kapılarının açılmasını isteyen Erdoğan'ın mesajı dünya basınında da geniş yer buldu. Bu sözleri köşesinde değerlendiren Sabah Gazetesi yazarlarından Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik kemikleşen engelleri kırmayı ve her türlü yaptırımı kaldırmayı arzu ettiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:04
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