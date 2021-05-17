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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Spor salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 1 Haziran'a kadar yani 2 haftalık kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu süreç içerisinde spor salonlarının açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:02
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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Spor salonları açıldı mı? 29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erdi. Tam kapanmanın bitmesi ile "kademeli normalleşme" dönemi başladı. Kontrollü normalleşme süreci ile en çok merak edilenlerden biri de spor salonları oldu. Salonların açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? İşte haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

SPOR SALONLARI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kademeli normalleşme süreci ile spor salonları açılmadı. Kademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar sürecek. Spor salonlarının 1 Haziran'dan sonra açılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

"TAM KAPANMA" SONA ERDİ, "KADEMELİ NORMALLEŞME" BAŞLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini açıklamıştı.

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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge doğrultusunda, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın söz konusu tarihlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu dönemde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutuldu.

Bu dönemde, İçişleri Bakanlığınca e-Devlet üzerinden 10 milyon fazla kişiye "çalışma izni muafiyet belgesi" verilirken kimi çalışanlar da iş yeri yetkililerince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formu" ile muafiyet kapsamında yer aldı.

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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!

Tam kapanma sürecinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebildi.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve çevrim içi sipariş firmaları evlere ve adrese servis şeklinde de satış yaptı.

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olurken, zincir marketler pazar günleri kapalı kaldı.