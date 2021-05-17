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Spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı!
Spor salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. Bu gelişmelerin ardından 1 Haziran'a kadar yani 2 haftalık kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu süreç içerisinde spor salonlarının açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, spor salonları açıldı mı? 2021 kontrollü normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:02
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