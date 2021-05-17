Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ, 18 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

18 yaş altı ve iki doz aşı olan 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kalktı. Bu yaş gruplarına herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması haricinde ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.