17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulandı. 17 gün boyunca kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri, tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte değişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta içi sokağa çıkma saatleri belli oldu. Hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:50
  • 1
  • 13
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin ardından "kademeli normalleşme" sürecine geçildi. Hafta içi belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı, hafta sonu ise kesintisiz gerçekleştirilecek. Öte yandan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı bireylerin sokağa çıkma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması şu şekilde olacak:

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri: 21.00 - 05.00

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar

  • 3
  • 13
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ, 18 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

18 yaş altı ve iki doz aşı olan 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kalktı. Bu yaş gruplarına herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması haricinde ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

  • 4
  • 13
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ, 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanamayacaklar.

  • 5
  • 13
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...

'TAM KAPANMA' SONA ERDİ, 'KADEMELİ NORMALLEŞME' BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini açıklamıştı.