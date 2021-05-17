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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri...
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulandı. 17 gün boyunca kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri, tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte değişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hafta içi sokağa çıkma saatleri belli oldu. Hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü, 18 yaş altı dışarı çıkma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...