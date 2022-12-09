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Haberler Galeri SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis'e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis'e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

Sözleşmeli personele kadroda yeni açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sözleşmeli personelin kadro konusuna da değindi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlanmıştı. Çeşitli nedenlerle kadroya geçemeyenler de 2022 yılında kadro hakkına kavuşacak. Gözler yasanın Meclis'e geleceği tarihe çevrildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:40
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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

Yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalar tamamlanırken, yasanın hangi tarihte Meclis'e geleceği araştırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

BAKAN BİLGİN'DEN KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada sözleşmeliye kadro konusuna da değindi.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. İrade Meclis'in iradesidir. Katkılarınıza şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

GEÇİCİ İŞÇİLER...

Bakanlığın önündeki sorunlardan birisinin de geçici işçiler meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, "Bu geçici işçiler meselesi fevkalade önemli bir meseledir. Bu sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, inşallah bu ay içerisinde yüce Meclis'e intikal eder." dedi.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;