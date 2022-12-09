SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis’e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...

Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. İrade Meclis'in iradesidir. Katkılarınıza şimdiden teşekkür ederim." diye konuştu.