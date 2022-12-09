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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis'e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...
Sözleşmeli personele kadroda yeni açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sözleşmeli personelin kadro konusuna da değindi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlanmıştı. Çeşitli nedenlerle kadroya geçemeyenler de 2022 yılında kadro hakkına kavuşacak. Gözler yasanın Meclis'e geleceği tarihe çevrildi.