Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 7 ilde toplam 13 memur alımı yapılacak. Sahil Güvenlik bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlarda ön lisans ve lisans mezunu şartı aranacak. 9 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından kontenjan ve şartlar belli oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Başvuru şartlar, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...