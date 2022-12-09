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Haberler Galeri Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 7 ilde toplam 13 memur alımı yapılacak. Sahil Güvenlik bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlarda ön lisans ve lisans mezunu şartı aranacak. 9 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından kontenjan ve şartlar belli oldu. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Başvuru şartlar, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:00
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardınan adaylar, heyecan içinde başvuru takvimini beklemeye başladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru ne zaman? Başvuru şartlar, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

* 1 Mütercim (Terüman-İngilizce),
* 1 İletişim Uzmanı,
* 2 Bilgisayar Mühendisi,
* 1 Su Ürünleri Mühendisi,
* 1 Radyo ve Televizyon Uzmanı,
* 2 Mali İşler Uzmanı,
* 1 Avukat,
* 1 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı,
* 1 Tedarik Uzmanı,
* 1 Psikolog,
* 1 İnşaat Teknikeri

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

MEMUR ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE?

İşte alım yapılacak iller şu şekilde:

* Samsun,
* Antalya,
* İzmir,
* Balıkesir,
* Bartın,
* Çanakkale,
* Ankara.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

BAŞVURU ŞARTLARI

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

* İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

* Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı

* Yapılacak başvurularda;

(1) Lisans mezunları için 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,

(2) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).