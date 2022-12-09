09 Aralık 2022, Cuma
HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri
HSK atamaları son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesi atama listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler? İşte isim isim HSK atama kararları...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:17
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