HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri

HSK atama kararları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu gelişmelerin HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atama kararları isim listesi ile görev yeri değişen hakimlerin kimler olduğunu sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.