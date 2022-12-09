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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri

HSK atamaları son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesi atama listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler? İşte isim isim HSK atama kararları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:17
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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri

HSK atama kararları isim listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu gelişmelerin HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atama kararları isim listesi ile görev yeri değişen hakimlerin kimler olduğunu sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.

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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN İSİM LİSTESİ VE YENİ GÖREV YERLERİ

İşte 9 Aralık 2922 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görev yeri değişen hakim ve savcılar şu şekilde:

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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri
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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri
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HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri