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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli memura kadro verilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin takibinde yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro hakkındaki detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarından açıklanmıştı. Peki, 4B sözleşmeli çalışanlara kadro verilecek mi, ne zaman? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:21
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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık’ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleriyle ilgili taslak bugün Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından açıklanmış oldu. Peki, "Sözleşmeliye kadroya geçişte net tarih verildi mi? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık’ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro konusunda en son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız"

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık’ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık’ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık’ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.