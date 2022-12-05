05 Aralık 2022, Pazartesi
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
Sözleşmeli memura kadro verilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin takibinde yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro hakkındaki detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarından açıklanmıştı. Peki, 4B sözleşmeli çalışanlara kadro verilecek mi, ne zaman? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:21
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8