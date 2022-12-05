HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri açısından burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2022-2023 burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Aralık ayının ortasına yaklaşmamız ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...