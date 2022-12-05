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Haberler Galeri HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri açısından burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2022-2023 burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Aralık ayının ortasına yaklaşmamız ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:07
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HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

Yükseköğrenim gören öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için GSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği başvuru sonuçları için bazı tarihler ön plana çıkıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayı içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2.550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlar artacak.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

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HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.