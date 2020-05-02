Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu ile birlikte taban puan ve kontenjanlar listesi belli oldu. Sözleşmeli öğretmen olarak tercih yapacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar nedir? İşte 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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