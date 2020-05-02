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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama duyurusu ile birlikte taban puan ve kontenjanlar listesi belli oldu. Sözleşmeli öğretmen olarak tercih yapacak olan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar nedir? İşte 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:42
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Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlıı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ile taban puanlar ve kontenjanlar belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak tercihlerin detaylarını ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar nedir? İşte 2020 Haziran sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

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Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde alınacak.

TABAN PUAN VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

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Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
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Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.