Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika... Spor salonları mayıs ayında açılacak mı? Spor salonları, berberler, kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Başkan Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından kapalı olan işletmelerin ne zaman açılacağı gündeme geldi. Peki, mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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