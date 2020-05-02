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Haberler Galeri Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika... Spor salonları mayıs ayında açılacak mı? Spor salonları, berberler, kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Başkan Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından kapalı olan işletmelerin ne zaman açılacağı gündeme geldi. Peki, mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 13:55
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Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika... Spor salonları ne zaman açılacak? Kafeler, berberler bu ay açılacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Önümüzdeki hafta İstanbul'da AVM'lerin açılacağının duyurulmasının ardından spor salonları ve berberlerin ne zaman açılacağı gündeme geldi. Pek, mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

MAYIS SONUNDA SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Spor salonları, kafeler ve berberler gibi işletmelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgli resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI ADIM ADIM NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.

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Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.

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Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dönem dönem açıklanacak.