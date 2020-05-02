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Haberler Galeri AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavları 18 Nisan'da başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında online yapılan bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 02.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 12:11
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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı 18 Nisan itibarıyla gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, sınavın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.