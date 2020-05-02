AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bahar dönemi vize sınavları 18 Nisan'da başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında online yapılan bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır?