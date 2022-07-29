LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 1. nakil sonuçları, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. MEB takvimine göre, 2022 LGS sonuçlarına göre ilk tercihler alındı. Bu tercihlerin sonuçlarına göre, yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercihleri 25 Temmuz'da başladı. 1. nakil tercihleri bugün sona erecek. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.07.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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