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Haberler Galeri LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 1. nakil sonuçları, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. MEB takvimine göre, 2022 LGS sonuçlarına göre ilk tercihler alındı. Bu tercihlerin sonuçlarına göre, yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercihleri 25 Temmuz'da başladı. 1. nakil tercihleri bugün sona erecek. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 12:29
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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 LGS 1. nakil yerleştirme tercih başvuruları 25 Temmuz'da başladı. Bugün sona erecek 1. nakil tercihlerinin ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1. NAKİL YERLEŞTİRME...

25-29 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerinin sonuçları 01 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, LGS yerleştirmeye esaas 2. nakil tercihleri 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.