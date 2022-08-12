12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Rize'yi sardı. Bugün açılışı yapılan ve 14 Ağustos tarihine kadar Rize Sahil Belediye otoparkında devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST'te dört kategoride düzenlenen yarışmalarda 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı final için kıyasıya mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:45
  • 1
  • 11
Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Rize'deki etkinlikleri için Çay Çarşısı alanında açılış programı düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

3 gün sürecek programda; İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri ve Çip Tasarım olmak üzere toplamda 4 yarışma düzenlenecek.

  • 3
  • 11
Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Yarışmalar için toplamda 97 bin 186 takım başvurusu alındı. Finallerde ise 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek.

  • 4
  • 11
Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Festivalde ayrıca T3 Vakfı, Rize Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin etkinliklerinin anlatıldığı tanıtım stantları olacak.

  • 5
  • 11
Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Deprem simülasyon TIR'ı, mobil müze TIR'ı, 'Sahne Senin' konserleri, bilim atölyeleri ve bilim şovları da Rizelilere unutulmaz anlar yaşatacak.