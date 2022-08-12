Rize’de TEKNOFEST heyecanı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Rize'yi sardı. Bugün açılışı yapılan ve 14 Ağustos tarihine kadar Rize Sahil Belediye otoparkında devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST'te dört kategoride düzenlenen yarışmalarda 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı final için kıyasıya mücadele edecek.