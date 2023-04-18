AFAD deprem yaralarını konteyner kentleriyle sardı! Hedef 10 milyon metrekare

Şu an itibarıyla hem ülke içerisinde 5 bin çadır ve ülke dışında da 6 uçakla, sürekli trenle ve deniz yoluyla çadırlarımızı getirerek burada bizim depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Konteyner kentler noktasında da depremin 2'nci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin 2'nci ayında olmamıza rağmen Şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız.