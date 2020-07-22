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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları 6 Temmuz'da yapılmaya başlamıştı. Adayların gözü 25 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

Giriş Tarihi: 22.07.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:03
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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen sınavları 6 Temmuz'da yapılmaya başlamıştı. Adaylar sözleşme giriş belgeleri üzerinde bulunan tarihlerde mülakatlara girebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları için belirlenen tarihler 6-25 Temmuz 2020 olarak açıklandı. Öğretmenler kendileri için belirlenen gün ve saat ile mülakat yerini e-devlet'e giriş yaparak öğrenebiliyor.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. İtirazlar 10 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek