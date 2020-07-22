Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları 6 Temmuz'da yapılmaya başlamıştı. Adayların gözü 25 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte takvim..