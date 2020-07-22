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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?
MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi yayımlandı. Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi'ne göre il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. Başvurular 1 hafta sürecek ve elektronik ortamdan alınacak. Atamalar 28 Temmuz tarihinde yapılacak. 1 milyon öğretmenin hizmet puanları güncellendi. Peki, MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 17:07
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