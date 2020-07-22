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Haberler Galeri MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi yayımlandı. Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi'ne göre il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. Başvurular 1 hafta sürecek ve elektronik ortamdan alınacak. Atamalar 28 Temmuz tarihinde yapılacak. 1 milyon öğretmenin hizmet puanları güncellendi. Peki, MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 17:07
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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi gündemdeki yerini koruyor. 1 milyon öğretmenin hizmet puanlarının güncellendiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. alıyor. Öğretmenlerin 2020 Yılı Yer Değiştirme Takvimi'ne göre il içi yer değiştirme (atama) başvuruları bugün başladı. Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Öğretmenler en fazla 40 tercih yapabilecek. Peki, MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

2020 İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İl içi tayin başvurusu için ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip edebilirsiniz.

MEB YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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MEBBİS öğretmen girişi 2020: MEB il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi! Öğretmenlerin hizmet puanı nedir?

Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacak. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.