İl il okulların açılış tarihi 2023 | Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman?

"Deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem, ülkemizi yasa boğdu. Yaşanan depremler eğitim ve öğretimi de etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılış tarihinin ertelendiği ve illerin üç gruba ayrıldığını duyurmuştu. Binlerce öğrenci ve öğretmen okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, deprem bölgesinde okullar açılacak mı, hangi tarihte? MEB 4 Mart son dakika gelişmeler...