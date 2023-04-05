14 Mayıs'a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: "Erzurum sosisi" başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça yalanın, iftiranın ve dezenformasyonun dozunu artıran CHP fondaşı medya ve yandaşları, sosyal medya üzerinden giriştikleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de Erzurum'dan giden sosisin kilosunun 1,95 sterline satıldığı iddia edilen video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Video CHP yandaşlarının yanı sıra birçok akademisyen ve kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Ancak videonun sahte olduğu ve 3 boyutlu animasyon modelleme sistemi ile hazırlandığı anlaşılırken, operasyonu başlatanlar ve çanak tutanlar sessizliğe gömüldü.