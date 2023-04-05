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Haberler Galeri 14 Mayıs'a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: "Erzurum sosisi" başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

14 Mayıs'a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: "Erzurum sosisi" başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça yalanın, iftiranın ve dezenformasyonun dozunu artıran CHP fondaşı medya ve yandaşları, sosyal medya üzerinden giriştikleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. İngiltere'de Erzurum'dan giden sosisin kilosunun 1,95 sterline satıldığı iddia edilen video Twitter'da dolaşıma sokuldu. Video CHP yandaşlarının yanı sıra birçok akademisyen ve kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Ancak videonun sahte olduğu ve 3 boyutlu animasyon modelleme sistemi ile hazırlandığı anlaşılırken, operasyonu başlatanlar ve çanak tutanlar sessizliğe gömüldü.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 12:16
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14 Mayıs’a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: Erzurum sosisi başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte muhalefet ve yandaşı medya kirli algı operasyonları ve dezenformasyonlarla ön plana çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Mayıs’a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: Erzurum sosisi başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

Bunun son örneği "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor." diye servis edilen video ile bir kez daha gözler önüne serildi.

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14 Mayıs’a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: Erzurum sosisi başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

CHP yandaşı gazeteciler, sözde fenomenler ve algı tetikçileri İngiltere'de kayıtlara geçtiği iddia edilen ancak sonrasında 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış sahte bir animasyon olduğu anlaşılan videoyu gerçekmiş gibi yaymak istedi.

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14 Mayıs’a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: Erzurum sosisi başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

CHP'NİN MANİPÜLATÖRÜ DEZENFORMASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKTÜ
Daha önce FETÖ lehinde paylaşımlarda bulunan CHP'nin Ankara 3. bölge adayı Cemil Çiçek, Twitter hesabından sahte animasyonu kesin hükümlerle paylaşıp dezenformasyon ateşini harladı.

Çiçek, "Görüntüleri Erasmus'a giden bir genç kaydetti" yalanına sığınarak, "İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor. Türkiye'de kıyma 300 lira iken İngiltere'de 2 sterlin bile değil. Utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs’a giderayak sosyal medyada yeni yalan furyası: Erzurum sosisi başlıklı animasyonlu görüntülerle manipülasyon

CHP FONDAŞI BİRGÜN'ÜN TETİKÇİ KALEMİ BODOSLAMA ATLADI
CHP fondaşı Birgün'ün tetikçi kalemlerinden Bahadır Özgür de kuyruklu manipülasyona bodoslama atladı. Özgür, sosis animasyonunu paylaşıp "Türkiye'de halkın nasıl soyulduğunun bir örneği..." satırlarını yazdı. 'Gazeteci' sıfatını taşıyan bir ismin düştüğü içler acısı durum gözler önüne serildi.

Özgür daha sonra rezil olunca paylaşımını sildi ama Özgür'ün paylaşımını alıntılayanların tweetleri gün gibi ortada kaldı.