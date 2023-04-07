07 Nisan 2023, Cuma
7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?
7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Düzenlemeye göre çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı, ne zaman 2023? "İnfaz iyileştirme nedir, kimlere af çıkacak?"İşte, 7. Yargı Paketi'nin maddeleri....
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:12
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