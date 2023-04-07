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Haberler Galeri 7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Düzenlemeye göre çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı, ne zaman 2023? "İnfaz iyileştirme nedir, kimlere af çıkacak?"İşte, 7. Yargı Paketi'nin maddeleri....

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:12
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7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

Mahkum ve mahkum yakınlarının genel af beklentileri günlerdir devam ederken, TBMM'ye sunulan 7. yargı paketinde infaz düzenlemesinin detayları da belli oldu. Söz konusu yargı paketinde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki, Genel af çıkacak mı? 7. Yargı Paketi içeriği nedir, hangi maddeler var? İşte, genel af son dakika haberleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

7'nci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

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7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor.

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7.yargı paketi yürürlüğe girdi mi? İnfaz iyileştirme...Mahkumlara GENEL AF çıkacak mı, son durum ne 2023?

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor.