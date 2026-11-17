Sözcü TV'ye kayyum atandı! Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı

Sözcü TV'nin binasına gelen polis ekipleri, televizyon binasında arama yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi.