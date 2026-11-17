Sözcü TV'ye kayyum atandı! Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı
Sözcü TV'nin binasına gelen polis ekipleri, televizyon binasında arama yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi.
Alınan bilgilere göre, Sözcü TV'nin binasına gelen polis ekipleri içeride arama gerçekleştirdi. Televizyon binasındaki arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
FUNDA TUNCER SIDALI GÖZALTINA ALINDI
Binadaki arama çalışmaları sürerken Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirildi.
KANALA TMSF TARAFINDAN KAYYUM ATANDI
Arama ve gözaltı gelişmelerinin ardından kanalın yönetimine ilişkin karar da duyuruldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Sözcü TV'ye kayyum atandığı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI HEDEF ALINDI
Sözcü TV'de polis ekiplerinin başlattığı arama sürecini hazmedemeyen Yeni Parti lideri Özgür Özel, açıklamalarıyla tepki çekti. Özel, yine haddini aşan ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bağımsız Türk yargısını hedef aldı.
HUKUKİ ADIMLARA YÖNELİK İFTİRALAR
Yürütülen sürece yönelik açıklamalarını sürdüren Özgür Özel, atılan hukuki adımlara karşı da iftiralarda bulundu.