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Haberler Galeri 109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt'te ilk külçenin dökümünü yapacak

109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt'te ilk külçenin dökümünü yapacak

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisi cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Başkan Erdoğan'ın ilk külçe altını dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:49
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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt’te ilk külçenin dökümünü yapacak

İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis Türkiye'de yılda 42 ton altın üretimi yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda yıllık üretime yüzde 15'lik bir katkı sağlayacak.

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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt’te ilk külçenin dökümünü yapacak

Dünyada bir ton topraktan ortalama yüzde 2-3 civarında altın elde edilebilirken, Gübretaş şirketinin iştiraki olan Söğüt'teki madende bu oran yüzde 8.6 olarak belirlendi.

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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt’te ilk külçenin dökümünü yapacak

BİLECİK YENİ MÜJDELER BEKLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan altın madeni dışında Bilecik'te cuma namazı sonrası düzenleneceği mitingle halka seslenecek.

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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt’te ilk külçenin dökümünü yapacak

Osmaneli ilçesinden geçeceği kesinleşen Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili müjdeler vermesi beklenen Erdoğan'ın Bilecik-Yenişehir-Bursa otoyolunun çok yakında açılışının yapılacağını da duyurması bekleniyor.

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109 ton altın için geri sayım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Söğüt’te ilk külçenin dökümünü yapacak

Erdoğan'ın Söğüt'te yapımı devam eden 50 yataklı hastane ile Obakent projesi ve Söğüt- Bilecik yolu üzerinde Küre Köyü yakınında devam eden iki dev fabrika hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.