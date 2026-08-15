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Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında terfi ve atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, çok sayıda general, amiral ve albay bir üst rütbeye terfi ettirilirken çeşitli görevlere yeni atamalar yapıldı. Kararlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yürürlüğe girecek.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 2

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki generaller ve albaylar, kararda belirtilen görevlere atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 3

MAVİ VATAN'IN MUHAFIZLARINA MÜJDELİ HABER

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 1 amiral ve 1 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki amiraller de kararda belirtilen görevlere atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 4

STRATEJİK NOKTALARA YENİ GÖREVLENDİRMELER

General ve amirallerin görev yerleri de kararname kapsamında yeniden belirlendi. Kararda yer alan liste doğrultusunda general ve amiraller, belirtilen görev yerlerine atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 5

Kararla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve atamalar yürürlüğe girdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 6

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 7

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 8

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 9

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 10

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 11

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 12

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 13

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 14

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 15

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 16

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 17

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 18

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 19

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 20

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 21

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 22

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 23

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 24

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi 25

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan terfi ve atama kararları...

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