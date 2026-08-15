Atama kararları Resmi Gazete'de! 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında terfi ve atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, çok sayıda general, amiral ve albay bir üst rütbeye terfi ettirilirken çeşitli görevlere yeni atamalar yapıldı. Kararlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yürürlüğe girecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki generaller ve albaylar, kararda belirtilen görevlere atandı.

MAVİ VATAN'IN MUHAFIZLARINA MÜJDELİ HABER Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 1 amiral ve 1 albay, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığındaki amiraller de kararda belirtilen görevlere atandı.

STRATEJİK NOKTALARA YENİ GÖREVLENDİRMELER General ve amirallerin görev yerleri de kararname kapsamında yeniden belirlendi. Kararda yer alan liste doğrultusunda general ve amiraller, belirtilen görev yerlerine atandı.