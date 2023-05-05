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Haberler Galeri CHP'li Kadıköy Belesiyesi'nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası var

CHP'li Kadıköy Belesiyesi'nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası var

İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni bir rüşvet skandalı patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrölünde olduğu rüşvet çarkında, 'rüşveti iade protokolü' bile düzenlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:32
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CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne yönelik son rüşvet operasyonunun üstünden bir yıl bile geçmeden yeni bir rüşvet skandalı günyüzüne çıktı. İddiaya göre Necati Yağcı isimli iş adamı, bir arkadaşı vasıtasıyla 2017'de Deniz Gündüz ile tanıştı.

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CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olarak kendini tanıtan Deniz Gündüz, Yağcı'ya Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için aracılık teklifinde bulundu.

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CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

"Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Deniz Gündüz gerçekten de Selvi Kılıçdaroğlu'nun anne tarafından uzaktan akrabasıydı.

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CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

Gündüz, bu iş için iş adamı Necati Yağcı'dan, Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim'den sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'a para vermek için parça parça on binlerce lira para aldı ve oyaladı.

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CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

RÜŞVETİN ADI 'DANIŞMANLIK'
Daha sonra ise Deniz Gündüz aracılığıyla Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı olduğu öne sürülen İbrahim D. isimli kişi ile 200 bin lira bedelle Kadıköy Belediyesi'ne ait kafenin kiralanması için danışmanlık ücreti adı altında 19 Aralık 2019'da protokol imzaladı.