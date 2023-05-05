CHP’li Kadıköy Belesiyesi’nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası var

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne yönelik son rüşvet operasyonunun üstünden bir yıl bile geçmeden yeni bir rüşvet skandalı günyüzüne çıktı. İddiaya göre Necati Yağcı isimli iş adamı, bir arkadaşı vasıtasıyla 2017'de Deniz Gündüz ile tanıştı.

