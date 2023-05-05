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CHP'li Kadıköy Belesiyesi'nde rüşvet skandalının belgesi ortaya çıktı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin akrabası var
İsmi sık sık rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni bir rüşvet skandalı patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrölünde olduğu rüşvet çarkında, 'rüşveti iade protokolü' bile düzenlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:32Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:32