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AK Parti'den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek

Türkiye artık her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ekonomi alanında verdiği vaatlerle ön plana çıkıyor. Direkt vatandaşın cebine yansıyacak olan bu vaatler arasında gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına çok sayıda kişiye sağlanacak yeni destek programları bulunuyor. AK Parti'nin ekonomi alanında verdiği vaatleri sizler için derledik. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 19:08
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AK Parti’den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti 2023 seçimlerine giden yolda ekonomi alanında verdiği vaatlerle de ön plana çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti’den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek
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AK Parti’den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek
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AK Parti’den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek
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  • 15
AK Parti’den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek