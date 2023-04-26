AK Parti'den vatandaşın cebine yansıyacak vaatler! Gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına... Yeni destek programları hayata geçecek

Türkiye artık her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ekonomi alanında verdiği vaatlerle ön plana çıkıyor. Direkt vatandaşın cebine yansıyacak olan bu vaatler arasında gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına çok sayıda kişiye sağlanacak yeni destek programları bulunuyor. AK Parti'nin ekonomi alanında verdiği vaatleri sizler için derledik. İşte detaylar…