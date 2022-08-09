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Haberler Galeri sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? 2022 üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, gözler tercih sonuçlarına çevrildi. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için YKS sonucuna göre tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 12:08
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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite yerleştirmelerinde son viraja girildi. Öğrenciler YKS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20222 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. YKS sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS ek tercih takvimi ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Takvim açıklanr açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye
bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan
aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.