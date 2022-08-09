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sonuc.osym.gov.tr: YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı | 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? 2022 üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, gözler tercih sonuçlarına çevrildi. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için YKS sonucuna göre tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...