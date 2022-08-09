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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alındı. Üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan YKS ek tercihlerin alınacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:35
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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. 2022 YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Sonuçları bekleyen adaylar bir yandan da ek tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS ek tercih takvimi ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Takvim açıklanr açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye
bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan
aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

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YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini
yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek
yerleştirme ücreti alınmayacak.