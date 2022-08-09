YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı?

YKS ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alındı. Üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan YKS ek tercihlerin alınacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Peki, YKS ek tercih ne zaman? 2022 YKS üniversite 2. tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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