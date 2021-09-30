sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri ekim ayının ilk haftası yapılacak. Buna göre, sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da sonuçlara nereden bakılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte haberin detayları...