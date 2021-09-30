30 Eylül 2021, Perşembe
sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül'de alındı. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Birinci ek tercih döneminde başvuru yapan öğrenciler, sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırmaya başladı. Merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:39
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