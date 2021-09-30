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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül'de alındı. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Birinci ek tercih döneminde başvuru yapan öğrenciler, sonuçların nereden öğrenilebileceğini araştırmaya başladı. Merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021 11:39
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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri ekim ayının ilk haftası yapılacak. Buna göre, sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da sonuçlara nereden bakılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, sonuc.osym.gov.tr ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bu sayfada olacak. YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi