CHP'li İzmir'de çöp skandalı bitmek bilmiyor! Esnaf isyan etti: Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent mevkindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorunu bitmek bilmiyor. Boş araziye yığılan çöplerle gündeme gelen Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnaflar, çöp kamyonunun ayda bir kere geldiğini belirterek, "Bornova Belediyesinin burayı toplaması lazım. Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?" diyerek isyan ettiler!
Giriş Tarihi: 30.09.2021
14:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
14:15
İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, yine çöp sorunu ile gündemde. Çok sayıda ayakkabıcının çalıştığı alanda, boş araziye atılan çöp yığınları dikkat çekiyor. 3 yıl öncesine kadar her gün gelen çöp kamyonlarının artık bazen ayda bir geldiğini dile getiren esnaf, çareyi çöplerini boş araziye atmakta bulduklarını ifade etti. Çöplerin en ufak bir kıvılcımda tutuştuğunu, bazı dükkanların yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten esnaflar, Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm bekliyor.
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"ÇÖP KAMYONLARININ HER GÜN GELMESİ LAZIM" Esnaf Ömer Odabaş, "Burada çöp sorunu var. Seçimlerden önce çöp arabaları her gün gelip sokaklardan tek tek esnafın çöpünü alıyordu ama sonra kamyonlar geçmez oldu. Millet boş bulduğu yere çöpünü atıyor. Bazen 15 günde bir gelip temizliyorlar ama yine doluyor. Bazen yollar kapanıyor, dükkanların önüne kadar çöp geliyor.
Esnaf çöpünü nereye atacak? Yer göstersinler. Her gün bir sürü ayakkabı malzemesi çöpü çıkıyor. Bunlar burada dönem dönem çıra gibi yanıyor. Çöp arabalarının mahallemizden yeniden geçmesi lazım. Bornova Belediye Başkanı bir sene önce buraya geldi, ortamı gördü ama burası çöpten kurtulmadı. Sadece burada değil, ilerideki otobüs duraklarında da çöp yığınları var" dedi.
"GELİP TOPLUYORLAR, SONRA BİR AY GELMİYORLAR" Çöp atılan boş arazinin yanındaki dükkanda çalışan esnaf Ender Eralp de, "Dükkanımızın içi haşere doluyor. Dükkanın dibinde çöp olduğu için yangın çıktığında dükkan zarar görüyor. Dükkanın kapısının önüne kadar çöp yığılıyor. Şikayet ettik ama maalesef sonuç çıkmadı. 3 sene öncesine kadar çöp kamyonu her sabah düzenli olarak sokaklardan geçiyordu ama sonra geçmemeye başladı ve çöpler bu araziye atılmaya başlandı.
Burada kimyasal atıklar var. Bir kül, yangın çıkması için yetiyor. Biz kalıcı çözüm istiyoruz ama gelip topluyorlar, sonra bir ay gelmiyorlar. Burada zaten çöp konteyneri yok. Konteynerler aşağı sokakta var. Oradaki kapasite yetmediği gibi, insanlara da buraya çöp atmak daha kolay geliyor. Kalıcı çözüm, çöp kamyonlarının her sabah buradan geçmesi" diye konuştu.