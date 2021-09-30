CHP’li İzmir’de çöp skandalı bitmek bilmiyor! Esnaf isyan etti: Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?

Burada kimyasal atıklar var. Bir kül, yangın çıkması için yetiyor. Biz kalıcı çözüm istiyoruz ama gelip topluyorlar, sonra bir ay gelmiyorlar. Burada zaten çöp konteyneri yok. Konteynerler aşağı sokakta var. Oradaki kapasite yetmediği gibi, insanlara da buraya çöp atmak daha kolay geliyor. Kalıcı çözüm, çöp kamyonlarının her sabah buradan geçmesi" diye konuştu.