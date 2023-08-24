Sonuc.osym.gov.tr TCKN sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

KPSS sonuçlarının heyecanla beklenen açıklaması son dakika gelişmesi olarak gündemi meşgul ediyor. Kamu sektöründe memur olmak isteyen binlerce aday, 23 Temmuz'da gerçekleşen Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları, ardından 29-30 Temmuz'da gerçekleşen Alan Bilgisi oturumları ve son olarak 6 Ağustos'taki ÖABT sınavlarına katıldı. Peki 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.08.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 23:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL