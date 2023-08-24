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Haberler Galeri Sonuc.osym.gov.tr TCKN sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

Sonuc.osym.gov.tr TCKN sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

KPSS sonuçlarının heyecanla beklenen açıklaması son dakika gelişmesi olarak gündemi meşgul ediyor. Kamu sektöründe memur olmak isteyen binlerce aday, 23 Temmuz'da gerçekleşen Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları, ardından 29-30 Temmuz'da gerçekleşen Alan Bilgisi oturumları ve son olarak 6 Ağustos'taki ÖABT sınavlarına katıldı. Peki 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 23:39
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Sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

KPSS sonuçlarının açıklanma zamanı ve bugün açıklanıp açıklanmayacağı merakla bekleniyor. Kamu sektöründe görev almak isteyen lisans mezunu adaylar, belirlenen tarihlerde Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılmışlardı. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilecekler. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; Lisans KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.

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Sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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Sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra yapıldı.

Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Akabinde ise ÖABT 6 Ağustos tarihinde iki oturumda tamamlandı.

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Sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı | 2023 KPSS açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? GA, GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sonuçları...

2023 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2023 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek