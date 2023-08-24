Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. yaş dönümü dolayısıyla düzenlenen törene özel çiçek aranjmanı gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonda yer alan çiçek, üzerindeki Türk Bayrağı ile ilgi odağı oldu. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında kullanılan gül ve çiçeklerin sayısı ise dikkat çekti.