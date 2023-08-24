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Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. yaş dönümü dolayısıyla düzenlenen törene özel çiçek aranjmanı gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonda yer alan çiçek, üzerindeki Türk Bayrağı ile ilgi odağı oldu. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında kullanılan gül ve çiçeklerin sayısı ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 23:43
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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

Ankara'daki ATO Congresium'da AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü için özel progmram düzenlendi.

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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi.

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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

Başkan Erdoğan'ın konuşma yaptığı salonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çiçek aranjmanı ise ilgi odağı oldu.

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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümü nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı gönderdi.

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Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a jest! 1071 adet kırmızı gül ve karanfille Türk bayrağı

1071 ADET KIRMIZI GÜL VE KARANFİLLE TÜRK BAYRAĞI

Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin yapımında, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk bayrağı yapıldı.